شرطة رأس الخيمة تدعو إلى الالتزام بإجراءات السلامة خلال الأمطار

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)



دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خلال هطول الأمطار والتقلبات الجوية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وقال العميد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب، المتحدث الرسمي لفريق الطوارئ والأزمات والكوارث في رأس الخيمة: في ظل الحالة الجوية التي تشهدها الدولة وإمارة رأس الخيمة، وما يصاحبها من تساقط شديد للأمطار، ندعو السائقين ومستخدمي الطريق كافة إلى التقيُّد التام بالقوانين والأنظمة المرورية، وتخفيف سرعات المركبات، وترك مسافة آمنة وكافية بين المركبات، مع ضرورة الابتعاد عن مناطق الأودية والمناطق الجبلية والسواحل والتجمعات المائية، وعدم ارتياد البحر، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وتوقّع مفاجآت الطريق.

وأكد في هذا الجانب، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تتعامل بكامل طاقتها، بالتعاون مع شركائها كافة، لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية في الطرقات، من خلال نشر دوريات الشرطة في الطرقات والمناطق والمرافق الحيوية، وبالقرب من الأودية، لضمان انسيابية الحركة المرورية، ومساعدة السائقين الوصول إلى وجهاتهم المختلفة بسلامة وأمان.

وذكر أن غرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة تعمل على مدار الساعة لاستقبال اتصالات الجمهور واستفساراتهم على الرقم 999 للحالات الطارئة و901 للحالات غير الطارئة، من أجل القيام بالإجراءات المتبعة، عبر سرعة تحويلهم إلى جهات الاختصاص للتعامل معها وفق أعلى المعايير المتبعة، ونهيب بالجمهور الكريم ضرورة إيقاف مركباتهم في أماكن آمنة، ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن جهات الاختصاص الرسمية أولاً بأول، وعدم الخروج إلا للضرورة لسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

تعليمات المطر

نشرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تنبيهات وتعليمات عند هطول الأمطار، منها إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، الابتعاد عن مواقع الأشجار، تجنباً لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، وتجنُّب الجلوس بالقرب من حواف الأودية، وعند القيادة تجب المحافظة على مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمُّعات المياه، والابتعاد عن مواقع تجمّعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة، وعند هطول الأمطار يجب البقاء في المنازل، حفاظاً على السلامة، والإبلاغ عن تجمّعات مياه الأمطار.