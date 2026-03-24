الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جاهزية تامة للحالة الجوية في رأس الخيمة

خلال تصريف مياه الأمطار (من المصدر)
25 مارس 2026 01:07

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 

أعلنت لجنة طوارئ الأمطار في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي الحالي والمتوقع خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن نسبة جاهزية الدائرة للتعامل مع تصريف مياه الأمطار بلغت 100%، بما يعكس مستوى الاستعداد العالي لمواجهة مختلف السيناريوهات الجوية المحتملة، وذلك في إطار تفعيل خطة الاستجابة العامة.

أخبار ذات صلة
وأوضحت اللجنة أنها سخّرت إمكانات كبيرة لدعم عمليات الاستجابة، حيث بلغ إجمالي المعدات والآليات الخفيفة والثقيلة 340 معدة، تشمل 157 صهريج مياه، و91 مضخة متنقلة وثابتة، إضافة إلى 92 من مختلف المعدات والآليات الداعمة، كما تم تعزيز الجاهزية البشرية من خلال تجهيز 32 فريقاً ميدانياً تضم 548 موظفاً من المهندسين والكوادر الفنية المتخصّصة والمشرفين والعمال والسائقين، يعملون وفق خطط تشغيلية مرنة تضمن سرعة التحرك وكفاءة الأداء.
ولضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات والحالات الطارئة، تم تحديد 12 موقع تمركز للفرق الميدانية على مستوى إمارة رأس الخيمة، بما يتيح تغطية شاملة لمختلف المناطق، وتقليل زمن الوصول إلى مواقع البلاغات.

التطورات
تؤكد الجهات المعنية استمرارها في متابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات، وتجنب التوجه إلى مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.

دائرة الخدمات العامة
الأمطار
رأس الخيمة
الإمارات
المنخفض الجوي
منخفض جوي
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©