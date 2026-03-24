17494 مكالمة هاتفية لشرطة دبي تزامناً مع المنخفض الجوي

25 مارس 2026 01:06

دبي (الاتحاد) 

تلقّت القيادة العامة لشرطة دبي 17494 مكالمة «طارئة وغير طارئة» خلال الـ24 ساعة الماضية على دخول المنخفض الجوي، وذلك من الساعة السادسة من صباح يوم أول أمس الاثنين إلى الساعة السادسة صباح أمس الثلاثاء، وذلك في إطار حرصها على الجاهزية والاستعداد الدائم لتلقّي المكالمات الهاتفية بمختلف أنواعها.
وتفصيلاً، تلقّت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي خلال الـ24 ساعة، 14689 مكالمة هاتفية على رقم الطوارئ (999)، في حين تلقّى مركز الاتصال (901) الخاص بالمكالمات غير الطارئة والخدمات، 2805 مكالمات.  
وأكدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار خلال فترة التقلّبات الجوية، مُشددة على أهمية توخِّي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية؛ حرصاً على السلامة العامة.
ودعت شرطة دبي جميع السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة توخِّي الحيطة والحذر والانتباه خلال تقلبات الطقس، وقيادة المركبات بهدوء وحذر، وتفادي السرعة، خاصة في حالات هطول الأمطار، لما قد يترتب عليه من فقد السيطرة على المركبة، ووقوع حوادث.

طرق آمنة
دعت شرطة دبي إلى ضرورة اتّباع النصائح والإرشادات التي تُطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون الطرق آمنة، وترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم، والالتزام بخط السير، وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

 

