شرطة أبوظبي تعزّز جهودها الميدانية لضمان السلامة

أبوظبي (الاتحاد)



تواصل شرطة أبوظبي جهودها الميدانية المكثّفة لضمان سلامة المجتمع خلال هطول الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية، من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والاستباقية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

وعملت الدوريات المرورية على الانتشار المكثّف في مختلف الطرق الداخلية والخارجية لتنظيم الحركة المرورية، وتقديم الدعم اللازم للسائقين، والتعامل الفوري مع البلاغات والحوادث، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة، والحد من المخاطر الناتجة عن الأحوال الجوية.





كما فعّلت شرطة أبوظبي منظومة خفض السرعات على الطرق، وفقاً للظروف الجوية، إلى جانب استخدام الأنظمة الذكية لتحديث السرعات المتغيرة بشكل فوري، بما يعزّز مستويات الأمان على الطرق، ويقلّل من احتمالية وقوع الحوادث. وأكدت جاهزيتها العالية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرةً إلى أهمية التزام السائقين بالقيادة الآمنة، وترك مسافة أمان كافية، وتجنب الانشغال بغير الطريق، وعدم دخول مناطق تجمع المياه أو الأودية.

ودعت الجمهور إلى متابعة مستجدات الطقس عبر القنوات الرسمية، والتقيد بالإرشادات الوقائية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة للجميع.