12 تدبيراً وإجراءً احترازياً لسلامة العمال أثناء الأمطار

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)



أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 متطلباً وتدبيراً وقائياً وإرشادياً لأصحاب العمل أثناء تساقط الأمطار، في ظل الأحوال الجوية الحالية، وذلك حرصاً على سلامة القوى العاملة واستمرارية الأعمال، مؤكدة أن سلامة القوى العاملة مسؤولية مشتركة. وأكدت الوزارة، في نشرة أصدرتها للقطاع الخاص، واطلعت عليها «الاتحاد»، أهمية الالتزام بهذه التدابير والمتطلبات، مشيرة إلى أن الالتزام بها يعزز استمرارية الأعمال في مختلف الظروف.

وحددت الوزارة 3 تدابير تتعلق بإدارة العمل والمواقع، تتمثل في ضرورة تقييم المخاطر في مواقع العمل، خصوصاً المواقع المفتوحة، وإعادة جدولة الأعمال عالية الخطورة عند الحاجة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية أنظمة التصريف في مواقع العمل.

وأشارت إلى متطلبات من المهم الأخذ بها عند نقل وتنقل العمالة، وهي 3 أمور، تشمل تعديل أوقات العمل، بما يتناسب مع الحالة الجوية، والتأكد من جاهزية وسائل النقل وصلاحيتها، فضلاً عن توجيه السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتجنب الطرق المتأثرة.

وتحدثت الوزارة عن الإجراءات المتعلقة بالسكنات العمالية، حيث يجب التأكد من عدم تجمع المياه داخل أو حول السكن، مع فحص التمديدات الكهربائية بشكل دوري، وتوفير الاحتياجات الأساسية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

ولفتت وزارة الموارد البشرية إلى متطلبات تتعلق بالاستجابة للطوارئ، من المهم امتثال الشركات والمنشآت لها، وهي: وضع خطة واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحديد مسؤولين في كل موقع للإشراف والمتابعة، وأيضاً التنسيق مع الجهات المختصة عند الحاجة.

وتحرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة التشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية، ورصد الإصابات وحوادث العمل وتحليلها بالتعاون مع الجهات الصحية لتصنيف القطاعات ذات الخطورة، ومشاركتها مع الجهات المعنية بالرقابة في مجال الصحة والسلامة المهنية، مع تنفيذ زيارات دورية عن طريق مفتشي الوزارة أو تنفيذ حملات مشتركة مع الجهات الحكومية لتقييم بيئة العمل، وضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع حوادث العمل، وضمان الخفض في المؤشر الوطني لمعدل إصابات العمل.

واتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات، وأهمها تعزيز كادر التفتيش المتخصص بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق عقوبات بحق المخالفين، وتنظيم حملات التوعية الخاصة بالمنشآت والعمال حول السلامة المهنية.