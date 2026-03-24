أمطار غزيرة ورعد وبرق.. و«الأرصاد»: ذروتها الجمعة وتنحسر السبت

هالة الخياط (أبوظبي)



شهدت الساعات الأولى من صباح أمس حالة جوية غير مستقرة في مختلف مناطق الدولة، حيث تكوّنت السحب الركامية بشكل كثيف، ما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة، صاحبها أحياناً البرق والرعد، في مشهد يعكس تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي تزامناً مع منخفض في طبقات الجو العليا.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد، أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، تتخلله سحب ركامية مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب مناطق الدولة، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون قوية مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأوضح المركز أن حالة البحر تكون خفيفة إلى متوسطة الموج، مع احتمال اضطرابها أحياناً في الخليج العربي وبحر عُمان، تزامناً مع نشاط السحب الركامية، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر خاصة أثناء القيادة في الأجواء الممطرة.

وسجّلت محطات الرصد التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى كميات لهطول الأمطار في عدد من مناطق الدولة، حيث تصدّرت منطقة المنامة في عجمان القائمة بكمية بلغت 93.3 ملم حتى مساء أول من أمس، تلتها غياثي في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بـ91 ملم، ثم الوثبة بـ88.2 ملم، ومدينة محمد بن زايد بـ78.7 ملم، فيما سجلت الرويس 75.7 ملم، ما يعكس غزارة الأمطار التي شهدتها الدولة خلال الحالة الجوية الحالية.





وفيما يتعلق بالتوقعات للأيام المقبلة، أشار المركز إلى أن اليوم الأربعاء سيشهد استمرار الطقس الغائم جزئياً إلى غائم مع تكوّن سحب ركامية وفرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة على فترات خلال ساعات النهار، فيما ليلاً ستسقط الأمطار في المناطق الشرقية والعين وتقل فرصة الأمطار آخر الليل.

وتوقّع المركز أن يشهد اليوم ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، واستمرار نشاط الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س.

وتستمر الأجواء على الوتيرة نفسها يوم غدٍ الخميس مع فرص ضعيفة في ساعات الصباح الأولى لهطول الأمطار، فيما تزيد فرصة هطول الأمطار ظهر الخميس وحتى المساء في المناطق الشمالية والشرقية والعين، لتتركز الأمطار خلال ساعات الليل على المناطق الساحلية والجزر والمناطق الغربية من الدولة.

وتكون الرياح يوم الخميس نشطة مثيرة للغبار، في حين يتوقع أن يشهد يوم الجمعة ذروة الحالة الجوية، خلال ساعات الصباح، حيث تزداد كميات السحب الركامية مع سقوط أمطار على أغلب مناطق الدولة، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح نشطة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س، ما يؤدي إلى اضطراب البحر.

ومن المتوقع أن تبدأ الحالة الجوية بالانحسار تدريجياً يوم السبت، مع تحسن نسبي في الطقس ليصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، خاصة على البحر.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى متابعة التحديثات المستمرة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، لاسيما في ظلّ تقلبات الطقس، وتجنّب أماكن تجمع المياه وجريان الأودية، مع الالتزام بإرشادات السلامة أثناء القيادة في الظروف الجوية غير المستقرة.