مجلس أمناء جامعة الإمارات يؤكد تعزيز تنافسيتها عالمياً

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي 2025 و2026، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، حيث ناقش حزمة من المحاور الاستراتيجية، التي تعزّز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

واستعرض المجلس برنامج اليوبيل الذهبي للجامعة، الذي يمتد على مدار عام كامل تحت شعار «إرث عريق ومستقبل واعد»، ويتضمن سلسلة من المبادرات الأكاديمية والثقافية والبحثية، التي تركّز على مجالات ذات أولوية وطنية، تشمل الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن الغذائي، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، وصولاً إلى الاحتفال الرسمي في نوفمبر المقبل.

وفي محور الابتكار، اطلع المجلس على الأداء المتقدم للجامعة، حيث حققت المرتبة الـ67 عالمياً والأولى على مستوى الدولة في عدد براءات الاختراع الأميركية لعام 2025 وفق تصنيف الأكاديمية الوطنية للمخترعين، لتكون المؤسسة الوحيدة في الدولة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في هذا التصنيف. كما سجلت الجامعة أكثر من 365 براءة اختراع في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة والعلوم الصحية والمواد المتقدمة، ما يعكس قوة منظومتها البحثية ودورها في تطوير حلول علمية تدعم أولويات التنمية الوطنية.

وعلى صعيد الحوكمة والتشغيل، اعتمد المجلس البيانات المالية المدققة لعام 2025 وفق المعايير المحاسبية الاتحادية، بما يعزّز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد، كما أقر سياسة القبول الجامعي بما يضمن وضوح متطلبات الالتحاق وآليات المنح الدراسية، واعتمد التقويم الأكاديمي للعام 2026 - 2027.

وفي ختام الاجتماع، أعرب معالي زكي أنور نسيبة عن تقديره لمساهمات أعضاء مجلس الأمناء، مؤكداً الدور المحوري الذي يضطلعون به في رسم التوجهات الاستراتيجية للجامعة، وتعزيز دورها في دعم مسيرة الدولة نحو المستقبل.