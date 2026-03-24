عدد اليوم
«الفجيرة للبيئة» و«الإمارات للطبيعة» تحتفيان بـ20 عاماً من الشراكة

25 مارس 2026 01:06

الفجيرة (وام)

احتفت هيئة الفجيرة للبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة بمرور 20 عاماً على الشراكة والعمل المثمر فيما بينهما في مجال الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي الغني لإمارة الفجيرة، وذلك بحضور موظفي الجهتين وأسرهم تزامناً مع عام الأسرة.
وأقيم الحفل في محمية وادي الوريعة الوطنية التي تعد من أهم وأبرز أوجه التعاون بين الجهتين منذ إنشائها كمحمية طبيعية، وتخللته العديد من الأنشطة الترفيهية والتوعوية حول التنوع البيولوجي الغني التي تزخر به إمارة الفجيرة.
وشارك في الاحتفال أفراد أسر الموظفين وأطفالهم بزراعة عدد من الأشجار المحلية في الوريعة، وذلك ضمن المشاريع المشتركة للحماية والحفاظ على التنوع البيولوجي ليضعوا بذلك بصمتهم في التنمية المستدامة.
وأكدت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، نجحت في تحقيق تضافر الجهود وتكامل العمل الجماعي المشترك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وبالتالي تحقيق التوازن البيئي بين الإنسان والطبيعة، والذي نتج عنه تعيين المحمية كموقع «رامسار» للمناطق الرطبة وإدراجها على قائمة محميات المحيط الحيوي لـ«اليونسكو» في عام 2018 كنموذج حي للتعايش المستدام بين متطلبات الإنسان اليومية وحق الطبيعة في الحماية.

شراكة 
قالت ليلى مصطفى عبداللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة، إن هناك شراكة استراتيجية طويلة الأمد تربط الجمعية مع هيئة الفجيرة للبيئة لتعزيز جهود الحفاظ على الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي، تمتد لأكثر من عقدين من التعاون المثمر.

 

