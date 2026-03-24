عدد اليوم
أمطار متفاوتة الشدة تغطي مناطق واسعة من الدولة

24 مارس 2026 22:12

هطلت، اليوم الثلاثاء، أمطار الخير على مناطق متفرقة من دولة الإمارات، حيث رُصدت حتى الساعة الثامنة مساءً، وتباينت شدتها بين غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، ومتوسطة وخفيفة، لتشمل رقعة جغرافية واسعة من مختلف إمارات الدولة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في بيان له، أن أمطاراً غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد سُجلت على عدد من مناطق أبوظبي، شملت الرياض، والوثبة، ومطار زايد الدولي، ومدينة خليفة، ومدينة زايد، إلى جانب الفاية في الشارقة، وعدد من مناطق العين، من بينها الساد، والفقع، والمسعودي، والفوعة، وناهل، ومطار العين الدولي.


وامتد تأثير الحالة الجوية ليشمل مناطق عدة في الظفرة، حيث شهدت جزيرة مكاسب، ومهملية، والياسات، وصير بني ياس، وغرب غياثي، وغرب بو حصا، وغياثي، وشمال شرق يو النظرة، وجنوب حبشان، ومليسة، والمرفأ، أمطاراً غزيرة، إضافة إلى الذيد ومليحة في الشارقة، ومناطق متفرقة من الفجيرة، وحبشان في أبوظبي، والظيت ومدينة الشيخ خليفة في رأس الخيمة، والشويب في العين.

كما سُجلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد في مدينة محمد بن زايد وبني ياس في أبوظبي، وغرب سويحان في العين.

وفي السياق ذاته، شهدت مناطق متفرقة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، شملت السلع، وطريق الشيخة سلامة بنت بطي، ورأس غميس، وليوا، ومدينة زايد، وجنوب بو حصا في الظفرة، إلى جانب عدد من الجزر والمناطق الحيوية في أبوظبي، من بينها ميناء زايد، وجزيرة المارية، والريم، وأبو الأبيض، وداس، وزركوه، ودينة، وقرنين، ومدينة شخبوط، والشوامخ، والحديريات، والفطيسي، والسعديات، وياس، وغنتوت، وشمال الشناين، والسلمية، والنوف، ومدينة خليفة، ومدينة مصدر، إضافة إلى مناطق متفرقة من رأس الخيمة والشارقة، وخورفكان وكلباء، وأجزاء من دبي، ودبا الفجيرة، والخور الشرقي، وميناء أم القيوين، وجزيرة السينية، وحتا، والنباغ، والخبيصي، والطوية في العين.

كما شهدت مناطق أخرى أمطاراً متوسطة، شملت أم الأشطان في الظفرة، والبطين، وجزيرة بالغيلم، وصير بو نعير، ورمحان، والباهية في أبوظبي، وجبل جيس وخور خوير في رأس الخيمة، ورزين، والختم، والخزنة، ورماح، وأبو سمرة في العين.

وتوزعت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة، منها مدينة أبوظبي الصناعية، وأم الزمول في العين، وشمال جسيورة، وبدع دعفس، ومدينة زايد، وحميم، وجسيورة في الظفرة، وجزيرة الحديريات، والشوامخ، والفلاح في أبوظبي، والهير في العين، وجزيرة أرزنة.

وسُجلت أمطار خفيفة على جنوب الحمرا، وشمال وتييد في الظفرة، وكورنيش أبوظبي، وجزيرة اللؤلؤ، والرويضات، والصاروج، وجبل حفيت، والظاهر، ومزيد، والعين الفايضة في العين.

المصدر: وام
