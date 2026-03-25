توقعات حالة الطقس خلال اليوم في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الإمارات خلال اليوم الأربعاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون هناك فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطارخفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة أحياناً والرياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 55 كم/س على بعض المناطق، وذلك من الساعة 06:00 وحتى الساعة 23:00 اليوم الأربعاء.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.



