بلدية العين تطبق منظومة متكاملة للاستجابة للحالة الجوية

عززت بلدية مدينة العين كفاءة منظومة البلاغات وسرعة الاستجابة الميدانية وفرق العمل المختصة المنتشرة في مختلف المناطق بالمدينة، وذلك خلال الحالة الجوية الجوية التي تمر بها الدولة.

وتعاملت البلدية مع أكثر من 400 بلاغ منذ بداية الحالة الجوية بما يعزز سلامة المجتمع ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية.

وقالت شمسة النيادي مدير إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال في بلدية مدينة العين، إنه تم إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والملاعب بشكل مؤقت، بما في ذلك منطقة مبزرة الخضراء، كإجراء احترازي يهدف إلى حماية الزوار في ظل التقلبات الجوية الحالية.

وأكدت أن الأنفاق والطرق الرئيسية والفرعية في مدينة العين سالكة وتشهد حركة مرورية طبيعية، وذلك بفضل كفاءة البنية التحتية واستمرارية أعمال الصيانة والتشغيل، إلى جانب جاهزية فرق العمل الميدانية لمتابعة الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأشارت النيادي إلى أن بلدية مدينة العين فعّلت منظومة متكاملة للاستجابة، شملت تطبيق خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، بجانب رفع جاهزية فرق التشغيل وصيانة البنية التحتية ، كما نفذت حملات توعوية استهدفت مختلف فئات المجتمع، تضمنت إرسال رسائل نصية توعوية لأكثر من 18 ألفاً من ملاك العزب ومربي الثروة الحيوانية، إضافة إلى نشر توعيات حول الأحوال الجوية ضمن حملة "خلك جاهز مع الطواىء" من خلال مراكز التواجد البلدي شملت 5259 مستفيداً من جمهور مدينة العين.

وفي السياق ذاته، جرى التنسيق مع قيادة شرطة أبوظبي لتوعية العمالة في العزب والمزارع عبر رسائل نصية من خلال نظام المدينة الآمنة، بجانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وقطاع البناء والإنشاء، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفاعل مع مختلف الحالات.

وبناءً على التقارير المتعلقة بكميات الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، عززت البلدية مواردها وإمكاناتها، حيث تم رفع عدد صهاريج سحب المياه إلى 150 صهريجاً مع العمل على توفير احتياطي يصل إلى 200 صهريج، وزيادة عدد مضخات سحب مياه الأمطار إلى 50 مضخة، بجانب تجهيز حواجز خرسانية وبلاستيكية لأعمال الطوارئ، ومصدات مخصصة لتحويل مسارات المياه.

جدير بالذكر، أن المشاريع التطويرية في أنظمة تصريف مياه الأمطار حققت كفاءة ملحوظة، إذ أسهمت العبارة الصندوقية المنفذة في منطقة الطوية في تصريف المياه بكفاءة عالية، مما حدّ من تجمعها وعزز انسيابية الحركة المرورية بشكل آمن وسلس.

وأكدت بلدية مدينة العين استمرار متابعة الأعمال الميدانية على مدار الساعة، من خلال فرقها المختصة التي تعمل وفق خطط مرنة تواكب تطورات الحالة الجوية، مع تكثيف الجولات الرقابية وتعزيز الجاهزية في المواقع الحيوية، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات بكفاءة عالية.