"الداخلية" توصي بإرشادات للسلامة خلال الحالة الجوية

وجهت وزارة الداخلية مجموعة من الإرشادات الوقائية لضمان السلامة العامة في ظل الحالة الجوية التي تشهدها الدولة حالياً.

وقالت إنه في ضوء الحالة الجوية السائدة على مستوى الدولة، والتي قد تشهد خلالها بعض المناطق تساقط أمطار متفاوتة الشدة، وتساقط البرد، ونشاط الرياح المصحوبة بالبرق والرعد، مع تدني مدى الرؤية الأفقية تهيب الجهات المختصة بالجمهور الكريم بتوخي الحيطة والحذرأثناء القيادة والتنقل.

ونبهت وزارة الداخلية، أفراد الجمهور عبر حسابها على منصة إكس، إلى ضرورة أخد الحيطة والحذر وتجنب أماكن جريان الأودية والسيول وتجمعات المياه.



كما ناشدت السائقين بضرورة خفض السرعات على الطرق والالتزام بتعليمات المرور.

ودعت الجمهور إلى عدم ارتياد البحر أوالشواطئ خلال فترة التقلبات الجوية.

وتؤكد الجهات المعنية أن سلامة الجميع هي أولوية قصوى، داعية إلى متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة من الجهات الرسمية المعتمدة.