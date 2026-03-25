الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الداخلية" توصي بإرشادات للسلامة خلال الحالة الجوية

شعار وزارة الداخلية
25 مارس 2026 09:38

وجهت وزارة الداخلية مجموعة من الإرشادات الوقائية لضمان السلامة العامة في ظل الحالة الجوية التي تشهدها الدولة حالياً.

وقالت إنه في ضوء الحالة الجوية السائدة على مستوى الدولة، والتي قد تشهد خلالها بعض المناطق تساقط أمطار متفاوتة الشدة، وتساقط البرد، ونشاط الرياح المصحوبة بالبرق والرعد، مع تدني مدى الرؤية الأفقية تهيب الجهات المختصة بالجمهور الكريم بتوخي الحيطة والحذرأثناء القيادة والتنقل.
ونبهت وزارة الداخلية، أفراد الجمهور عبر حسابها على منصة إكس، إلى ضرورة أخد الحيطة والحذر وتجنب أماكن جريان الأودية والسيول وتجمعات المياه.

كما ناشدت السائقين بضرورة خفض السرعات على الطرق والالتزام بتعليمات المرور.
ودعت الجمهور إلى عدم ارتياد البحر أوالشواطئ خلال فترة التقلبات الجوية.
وتؤكد الجهات المعنية أن سلامة الجميع هي أولوية قصوى، داعية إلى متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة من الجهات الرسمية المعتمدة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحالة الجوية
الحالة
الأمطار
الإمارات
وزارة الداخلية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©