«التربية» تعيد فتح التسجيل في المدارس الحكومية حتى 1 أبريل

دينا جوني (أبوظبي) أعلنت وزارة التربية والتعليم إعادة فتح باب تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027، ابتداءً من 25 مارس الجاري وحتى 1 أبريل المقبل، في خطوة تستهدف إتاحة فرصة إضافية لأولياء الأمور لاستكمال إجراءات التسجيل، وضمان توزيع الطلبة وفق الطاقة الاستيعابية والنطاقات الجغرافية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن الفئات المستهدفة بالتسجيل تشمل المواطنين، وأبناء المواطنات، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الدبلوماسيين، إضافة إلى أصحاب المراسيم، داعية أولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة خلال الفترة المحددة. وشددت على أهمية استكمال جميع المتطلبات المرتبطة بالتسجيل، وفي مقدمتها تحديث بيانات ولي الأمر المرتبطة بالهوية الرقمية، بما يضمن سلاسة الإجراءات ودقة إدخال البيانات، إلى جانب التأكد من تسجيل الطلبة وفق النطاق السكني المعتمد، مع إرفاق ما يثبت محل السكن في حال الانتقال إلى مسكن جديد قبل بدء العام الدراسي المقبل. وبيّنت الوزارة أن تسجيل طلبة الحلقة الثانية في المسارين العام والمتقدم متاح طوال فترة التسجيل المعلنة، ضمن إطار يضمن تنظيم عملية القبول وفق المسارات التعليمية المعتمدة.

وفي سياق متصل، نبّهت الوزارة إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المحددة قد يترتب عليه عدد من التحديات، أبرزها عدم ضمان توفّر مقعد دراسي للطالب ضمن النطاق الجغرافي لسكنه، وعدم توفير خدمة النقل المدرسي، فضلاً عن تحمّل ولي الأمر مسؤولية توفير الكتب المدرسية. وأكدت أن فتح نافذة إضافية للتسجيل يأتي في إطار الحرص على تمكين جميع الطلبة المستحقين من الالتحاق بالمدارس الحكومية، وتعزيز كفاءة التخطيط المبكر للعام الدراسي المقبل، بما يشمل توزيع الكوادر التعليمية وتوفير الخدمات المساندة وفق أعداد الطلبة المسجلين.