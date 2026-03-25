هطول أمطار الخير على أبوظبي

هطلت اليوم الأربعاء على أبوظبي أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة ببرق ورعد، مع تدنى مستوى الرؤية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن هناك فرصة لتكون سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة على فترات يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.