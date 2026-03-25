"الطوارئ والأزمات" تصدر إرشادات بشأن التعامل مع النظام الوطني للإنذار المبكر خلال الحالة الجوية

أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إرشادات بشأن التعامل مع النظام الوطني للإنذار المبكر خلال الأحوال الجوية المتقلبة.

وأهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالجمهور الالتزام بتعليمات السلامة فور تلقي التنبيهات.

ونوهت الهيئة بأن الظروف الجوية المتقلبة قد يصاحبها برق ورعد وظواهر صوتية قوية.

وحثت الهيئة أفراد المجتمع على التعامل مع الظواهر المرتبطة بالطقس وفقاً لطبيعتها، وعدم ربطها بأي تهديدات أخرى.

وأشارت إلى أنه في حال وجود أي تهديد، سيتم إصدار التحذيرات والتعليمات فوراً عبر النظام الوطني للإنذار المبكر.

وتؤكد الهيئة ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات المغلوطة.

تأتي هذه الجهود، حرصاً على سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، وتعزيزاً لجهود الدولة في رفع مستويات الجاهزية والاستجابة للتقلبات الجوية المختلفة.