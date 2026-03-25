رأس الخيمة تعزز جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

تواصل دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة جهودها لاستيعاب تداعيات الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، من خلال تنفيذ خطة استباقية شاملة تهدف إلى رفع درجة الاستعداد والجاهزية، وتجهيز الفرق الميدانية والموارد، وتعزيز كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار في الشوارع الحيوية والطرق الداخلية والعامة ومناطق الأودية والأحياء السكنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدائرة على ضمان انسيابية المياه خلال هطول الأمطار الغزيرة، والحد من مخاطر تجمعها، من خلال توفير الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، بجانب تفعيل خطط التواصل لداخلية والخارجية مع الجهات المعنية، وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات، حفاظًا على سلامة أفراد المجتمع.

وقد وفرت الدائرة مجموعة من المضخات والمعدات والآليات الثقيلة وصهاريج سحب المياه، حيث تم توزيعها على 12 موقع تمركز تغطي مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن سرعة الوصول والتدخل الفوري عند الحاجة.

كما تشمل الاستعدادات تنفيذ أعمال فتح وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق الأكثر تأثرًا، إلى جانب تخصيص 32 فريقاً ميدانياً تضم 548 كادرا متخصصاً من المهندسين والفنيين والمشرفين والعمال والسائقين، يعملون على مدار الساعة لضمان الجاهزية الكاملة.

وأكد سعادة المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة، أن الدائرة تواصل العمل وفق أعلى معايير الجاهزية والاستعداد، وسخّرت كافة إمكانياتها البشرية والفنية لضمان التعامل السريع والفعال مع تداعيات الحالة الجوية، من خلال خطة متكاملة ترتكز على الاستباقية وسرعة الاستجابة، بما يسهم في تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على نسيابية الحركة في مختلف مناطق الإمارة.

وأضاف العلي أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة، مدعومة بـ 157صهريج مياه و91 مضخة و92 آلية ومعدة، لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ، مؤكدًا أهمية تعاون أفراد المجتمع من خلال الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.

كما خصصت الدائرة قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقي البلاغات على مدار الساعة 8008118، والتعامل معها كفاءة واحترافية وفق خطط الاستجابة المعتمدة، بما يضمن سرعة المعالجة وتحقيق أعلى مستويات التعافي و نهيب بالجمهور الكريم الابتعاد فوراً عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، والالتزام التام بإرشادات السلامة الصادرة من الجهات المختصة.