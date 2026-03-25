عدد اليوم
"الوطني الاتحادي" يشارك بجلسة "الذكاء الاصطناعي" ضمن "المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية"

"الوطني الاتحادي" يشارك بجلسة "الذكاء الاصطناعي" ضمن "المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية"
25 مارس 2026 15:06

شارك الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وعضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية ممثلا للاتحاد، افتراضيا اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026، في جلسة "الذكاء الاصطناعي والتجارة"، وذلك ضمن أعمال المؤتمر البرلماني المصاحب للمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة الذي تستضيفه مدينة ياوندي في جمهورية الكاميرون تحت عنوان "واقع النظام التجاري متعدد الأطراف وآفاق تطويره".

 

كما شارك الدكتور المهيري في اجتماع اللجنة التوجيهية التحضيري للمؤتمر البرلماني الذي ينظمه البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان الكاميرون، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، حيث جرى استعراض جدول أعمال المؤتمر، واعتماد مسودة الوثيقة الختامية.

 

واستعرض الدكتور المهيري خلال مشاركته، ورقة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتجارة: تعزيز مرونة الحكومات وسلاسل الإمداد"، تناولت التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مراحل التجارة المختلفة، بدءًا من الإنتاج والنقل، وصولا إلى الفحص والتمويل، إضافة إلى دوره في تطوير أدوات إدارة الأنظمة التجارية بكفاءة أعلى.

 

وأكد سعادته، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة استراتيجية تسهم في تعزيز شفافية وكفاءة التجارة العالمية، من خلال تمكين الحكومات من مراقبة تدفقات التجارة، ورصد المخالفات الجمركية، وتحسين أنظمة التفتيش القائمة على المخاطر، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وخفض التكاليف، فضلا عن تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، من خلال التنبؤ بالمخاطر والاضطرابات، واقتراح بدائل فعّالة.

 

وأوضح المهيري، أثر النزاعات الإقليمية على التجارة العالمية، ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من تداعياتها، من خلال دعم أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الممرات التجارية، مشددا على أهمية تطوير البنية الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي لضمان الاستخدام الآمن والفعال لهذه التقنيات، بما يدعم منظومة تجارية عالمية أكثر كفاءة واستدامة.

 

 

 
 
 
 

المصدر: وام
منظمة التجارة العالمية
المجلس الوطني الاتحادي
الذكاء الاصطناعي
