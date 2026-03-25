"الشؤون الإسلامية" تدعو إلى إقامة الصلوات بالبيوت في المناطق المتأثرة بالأمطار

تهيب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالمصلين في مساجد الدولة أن يؤدوا الصلوات في بيوتهم في ظل الظروف الجوية الحالية وذلك حرصاً على سلامتهم.

ووجهت أئمة المساجد لتنبيه الناس عبر المكبرات الصوتية بعد الأذان مباشرة بـ"صلوا في بيوتكم" في كافة المناطق المتأثرة بالأمطار، وأن يجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء في حال إقامتها في المساجد، وفقاً لتقدير الحالة الجوية في كل منطقة.

ودعت الهيئة جمهور المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة في هذه الظروف الجوية.



