الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
"الطوارئ والأزمات": الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديـد صاروخي يرجى البقاء في مكان آمن

"الطوارئ والأزمات"
25 مارس 2026 15:34

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن الدفاعات  الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.
وقالت"الطوارئ والأزمات والكوارث" عبر منصة إكس:"الآن تتعامل الدفاعات الجوية مع تهديد صاروي، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقـع الرسمية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
