"الطوارئ والأزمات": الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديـد صاروخي يرجى البقاء في مكان آمن

الآن تتعامل الدفاعات الجوية مع تهديـد صاروخي، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقــع الرسميـة. pic.twitter.com/qOI8lhAXUL — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) March 25, 2026