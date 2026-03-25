الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"البلديات والنقل" و"أبوظبي العالمي" يوحدان نظام التصنيف الهندسي على مستوى الإمارة

25 مارس 2026 15:40

وحّدت دائرة البلديات والنقل، و"أبوظبي العالمي -ADGM" نظام التصنيف الهندسي على مستوى الإمارة، وذلك عقب إتمام تكامل أنظمتهما بما يتيح ترخيص وتصنيف الشركات والمهنيين العاملين في القطاع الهندسي من المسجلين ضمن المنطقة الحرة، في خطوة تعزز كفاءة البيئة التنظيمية في أبوظبي.

وأصبح بالإمكان، بموجب النظام الجديد، معالجة طلبات الشركات المرخصة من "أبوظبي العالمي" عبر منصة "تم"، مع تطبيق نفس المعايير الدقيقة لتصنيف وقيد المهندسين المعتمدة في البر الرئيسي للإمارة، بما يتيح للشركات الهندسية المرخصة في المنطقة الحرة العمل مع المهندسين المقيدين في إمارة أبوظبي، وذلك عقب تحديث نظامي التصنيف وقيد المهندسين.

وأكد المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، أن إنشاء إطار عمل موحد يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون، بما يدعم تسريع وتيرة الإنشاءات في أبوظبي بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمنح المطورين العقاريين وملاك العقارات خيارات أوسع عند التعاقد مع المهندسين المعماريين ومديري المشاريع والمقاولين، الأمر الذي يعزز التنافسية ويحفّز الابتكار في اقتصاد الإمارة.

أخبار ذات صلة
جاهزية شاملة في أبوظبي لمواجهة التقلبات الجوية
«البلديات والنقل» تفتتح جسرين لربط جزيرة الريم بطريق الشيخ خليفة بن زايد

وأضاف أن هذا التكامل يجسد التزام الدائرة بتبني منظومة حوكمة مستقبلية، تُمكّن الشركات وترسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً للتميز الرقابي.

من جانبه، قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في "أبوظبي العالمي"، إن هذا التكامل يعكس مستوى المواءمة والتعاون الوثيق بين "أبوظبي العالمي" ودائرة البلديات والنقل، ويسهم في توفير بيئة تنظيمية أكثر كفاءة وتكاملاً على مستوى الإمارة.

وأوضح أن تمكين المكاتب الهندسية والمهنيين المسجلين في "أبوظبي العالمي" من مزاولة أعمالهم بسلاسة في مختلف أنحاء أبوظبي يدعم تعزيز التنافسية في الأسواق، ويسهم في تحقيق النمو المستدام لقطاعي التشييد والبنية التحتية.
 

المصدر: وام
أبوظبي العالمي
دائرة البلديات والنقل
البلديات
آخر الأخبار
ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء
الأخبار العالمية
ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران متقدمة عن جدولها الزمني
اليوم 19:34
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
الرياضة
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
اليوم 19:30
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
الرياضة
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
اليوم 19:22
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
الرياضة
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
اليوم 19:09
جانب من المحاضرة
التعليم والمعرفة
وليد عمران يحاضر حول السينوغرافيا المسرحية بجماليات عربية
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©