الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الإمارات تُدين الهجمات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت كردستان العراق

25 مارس 2026 19:02

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مقرّين عسكريّين في إقليم كردستان العراق الشقيق، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من قوات البشمركة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق، ودعمها لكل ما من شأنه صون أمنها وسلامة مواطنيها والحفاظ على استقرارها.
وأعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الشهداء، وإلى الحكومة العراقية وشعبها الشقيق، وإلى حكومة كردستان في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وام
وزارة الخارجية
الإمارات
ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران متقدمة عن جدولها الزمني
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
وليد عمران يحاضر حول السينوغرافيا المسرحية بجماليات عربية
