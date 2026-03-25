الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
طقس غائم جزئياً إلى غائم غداً مع سقوط أمطار مختلفة الشدة

25 مارس 2026 19:30

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد الخميس، غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية.


وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة / 15 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س، وإن حالة البحر في الخليج العربي، خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب.

وأضاف ان بحر عمان سيكون غداً خفيف الموج إلى متوسطه، يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعه 16:49 والمد الثاني عند الساعة 03:02، والجزر الأول عند الساعة 09:33، والجزر الثاني عند الساعة 22:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 22 90 30

دبي 32 21 90 45

الشارقة 32 21 85 45

عجمان 32 23 85 45

أم القيوين 26 22 90 45

أخبار ذات صلة
توقعات الموجة الأخيرة للحالة الجوية في الدولة
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

رأس الخيمة 29 21 85 50

الفجيرة 28 21 90 55

العـين 30 19 80 35

ليوا 32 20 85 30

الرويس 32 22 90 45

السلع 31 22 85 40

دلـمـا 26 23 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 26 21 85 45

أبو موسى 25 22 90 45

 

المصدر: وام
الأرصاد
الطقس في الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء
الأخبار العالمية
ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران متقدمة عن جدولها الزمني
اليوم 19:34
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
الرياضة
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
اليوم 19:30
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
الرياضة
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
اليوم 19:22
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
الرياضة
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
اليوم 19:09
جانب من المحاضرة
التعليم والمعرفة
وليد عمران يحاضر حول السينوغرافيا المسرحية بجماليات عربية
اليوم 18:45
