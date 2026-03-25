الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل سفراء كوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا

25 مارس 2026 20:05

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، كلاً من سعادة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وسعادة جيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، وسعادة خورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة. ورحب سموه بالسفراء، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما تم تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد سموه بروابط الصداقة المتنامية وأوجه التعاون المتنوعة التي تجمع إمارة رأس الخيمة وكلاً من كوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا، مؤكداً أهميتها في تعزيز فرص التنمية في القطاعات الحيوية لدى الجانبين. من جانبهم، أعرب السفراء عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالعلاقات الثنائية مع دولة الإمارات وبما تشهده الدولة وإمارة رأس الخيمة من نهضة حضارية شاملة في مختلف المجالات.

المصدر: وام
سعود بن صقر
كوستاريكا
غواتيمالا
سعود بن صقر القاسمي
السلفادور
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©