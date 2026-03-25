الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
تعاون بين «دبي الصحية» و«صندوق حي دبي للمستقبل»

محمود ورد وعاطف البريكي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
26 مارس 2026 01:40

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الصحية» عن توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق حي دبي للمستقبل «DFDF»، بهدف استقطاب الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا الصحية من جميع أنحاء العالم ودعمها وتسريع نموّها، في خطوة ترسّخ مكانة دبي عالمياً في مجال تطوير الحلول الصحية المتقدمة.
وتحدّد الاتفاقية إطاراً للتعاون بين الجانبين لبناء منظومة متقدمة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك عبر تسريع نمو المشاريع الريادية ذات الأثر الاستراتيجي، ودعم الابتكار في مجالات تقنيات الصحة، والصحة الرقمية، وتشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي، واكتشاف الأدوية، والروبوتات، والأجهزة الطبية، والطب الدقيق، والتقنيات الحيوية.
وقّع الاتفاقية عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في «دبي الصحية»، ونادر البستكي، العضو المنتدب لـ «صندوق حي دبي للمستقبل».
بهذه المناسبة، قال نادر البستكي: «تتمتع دبي بمقومات فريدة تؤهّلها لأن تكون منصّة انطلاق عالمية لقطاع التكنولوجيا الصحية. ومن خلال شراكتنا مع «دبي الصحية»، نضع الأساس لاقتصاد صحي مستدام قائم على الابتكار، يسهم في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية على مستوى العالم».
من جانبه، قال عاطف البريكي: «تعكس هذه الاتفاقية التزام «دبي الصحية» بتعزيز منظومة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في استقطاب الشركات الناشئة الواعدة من مختلف أنحاء العالم وتمكينها من تطوير حلول صحية متقدمة. ونتطلع من خلال هذا التعاون، إلى تسريع نمو المشاريع المؤثّرة، بما يسهم في الارتقاء بصحة الإنسان، ويعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الصحة».
ومن خلال الاستفادة من الأبحاث الأكاديمية وفرص تحويلها إلى تطبيقات عملية، تسعى هذه الشراكة إلى دعم الابتكار بما يخدم احتياجات الرعاية الصحية.

