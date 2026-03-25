الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

أول استئصال للعصب الفقري القاعدي بـ«إنتراسبت» في «كليفلاند كلينك أبوظبي»

خلال إجراء العملية (من المصدر)
26 مارس 2026 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سلطة أبوظبي للتسجيل تباشر التحقيقات في زيادات الأسعار غير المبررة
الحالة الجوية مستمرة.. و«الأرصاد»: تتزايد غداً

نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في إجراء أول عملية استئصال للعصب الفقري القاعدي باستخدام تقنية «إنتراسبت»، في إنجاز طبّي نوعي يمثّل نقلة متقدمة في مجال إدارة الألم، ويعزّز مستوى الرعاية التخصصية الدقيقة في الدولة.
ويستهدف إجراء «إنتراسبت» استئصال العصب الفقري القاعدي المسؤول عن نقل إشارات الألم من الصفائح الطرفية للفقرات المتضررة، وذلك باستخدام طاقة الترددات الراديوية لتعطيل هذه الإشارات من مصدرها، حيث يُجرى التدخل تحت توجيه مباشر بالأشعة السينية، عبر شقّ جراحي دقيق لا يتجاوز طوله سنتيمتراً واحداً، دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة أو دمج للفقرات.
وأكد الدكتور جورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي للمستشفى، أن إدراج إجراء «إنتراسبت» ضمن منظومة الخدمات الطبية، يعكس الالتزام المستمر بتبنِّي الابتكارات المتقدمة التي تحقق نتائج ملموسة للمرضى.

الإمارات
كليفلاند كلينك
مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي
كليفلاند كلينك أبوظبي
مستشفى كليفلاند كلينك
أبوظبي
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
عنصر دفاع مدني فوق أنقاض منزل مدمر في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: ترامب سيوجِّه ضربة أقوى لإيران إذا لم تتقبل الهزيمة
اليوم 01:45
فلسطينية تسير في مخيم يؤوي عائلات نازحة (رويترز)
الأخبار العالمية
«مجلس السلام»: الوضع في غزة لا يزال صعباً للغاية
اليوم 01:45
جنود من الجيش اللبناني في قرية الخيام بجنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
صاروخ إيراني ينفجر في أجواء لبنان
اليوم 01:45
مركبات مدمرة في موقع غارة جوية روسية بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تطلق هجمات واسعة على روسيا
اليوم 01:45
نازحون سودانيون أقاموا مخيماً في بلدة طويلة غرب دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. استثمار ممنهج في الصراعِ للعودة إلى السلطة
اليوم 01:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©