أول استئصال للعصب الفقري القاعدي بـ«إنتراسبت» في «كليفلاند كلينك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في إجراء أول عملية استئصال للعصب الفقري القاعدي باستخدام تقنية «إنتراسبت»، في إنجاز طبّي نوعي يمثّل نقلة متقدمة في مجال إدارة الألم، ويعزّز مستوى الرعاية التخصصية الدقيقة في الدولة.

ويستهدف إجراء «إنتراسبت» استئصال العصب الفقري القاعدي المسؤول عن نقل إشارات الألم من الصفائح الطرفية للفقرات المتضررة، وذلك باستخدام طاقة الترددات الراديوية لتعطيل هذه الإشارات من مصدرها، حيث يُجرى التدخل تحت توجيه مباشر بالأشعة السينية، عبر شقّ جراحي دقيق لا يتجاوز طوله سنتيمتراً واحداً، دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة أو دمج للفقرات.

وأكد الدكتور جورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي للمستشفى، أن إدراج إجراء «إنتراسبت» ضمن منظومة الخدمات الطبية، يعكس الالتزام المستمر بتبنِّي الابتكارات المتقدمة التي تحقق نتائج ملموسة للمرضى.