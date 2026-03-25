الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
صقر غباش يستقبل السفير الصيني

صقر غباش يستقبل السفير الصيني
25 مارس 2026 21:05

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي سعادة تسنغ جيشين، السفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وذلك في مقر المجلس بأبوظبي. حضر اللقاء عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الجانبان تطور العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين الصديقين وما يربط البلدين من علاقات متينة راسخة ومتجذرة. وفي بداية اللقاء، قدم معالي صقر غباش التهنئة والترحيب لسعادة سفير جمهورية الصين الشعبية، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، معرباً عن تطلع المجلس الوطني الاتحادي لتعزيز أواصر التعاون والعلاقات البرلمانية بين البلدين خلال فترة عمله في الدولة. وأشار معاليه إلى التطورات الإقليمية الراهنة وما تشهده المنطقة من اعتداء إيران الغاشم وغير المبرر على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، لافتاً إلى أن تلك الاعتداءات شكلت انتهاكاً سافراً لسيادة الدول ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. وأكد معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهجت قبل وخلال الأزمة، سياسة واضحة قائمة على ضبط النفس وتجنب الانخراط في أي تصعيد عسكري، بما في ذلك عدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أي طرف إقليمي، انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة، وضمان استقرار الاقتصاد العالمي. وأشار معاليه إلى أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشعب الصيني، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية عقد اجتماعات ثنائية دورية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية. من جانبه، أشاد سعادة تسنغ جيشين بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها. كما أكد سعادته دعم جمهورية الصين الشعبية لأمن واستقرار دولة الإمارات، وضرورة احتواء التصعيد واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

غرف دبي واتحاد الصناعات الهندية يناقشان خطة مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي
دبي تتقدّم إلى المركز السابع في مؤشر المراكز المالية العالمية.. وتسجّل أعلى تصنيف من نوعه في تاريخها
آخر الأخبار
ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء
الأخبار العالمية
ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران متقدمة عن جدولها الزمني
اليوم 19:34
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
الرياضة
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
اليوم 19:30
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
الرياضة
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
اليوم 19:22
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
الرياضة
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
اليوم 19:09
جانب من المحاضرة
التعليم والمعرفة
وليد عمران يحاضر حول السينوغرافيا المسرحية بجماليات عربية
اليوم 18:45
