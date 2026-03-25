1220 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في مبادرات شرطة دبي

دبي (الاتحاد)



شهدت مبادرات شرطة دبي الرمضانية، خلال شهر رمضان المبارك، مشاركةً فاعلةً لمتطوعين من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث بلغ عددهم 1220 متطوعاً ومتطوعة، ساهموا في توزيع وجبات الإفطار على مستوى إمارة دبي، سواء في المساجد أو عند الإشارات الضوئية قبيل أذان المغرب للسائقين.

وبلغ عدد الساعات التطوعية التي نفذها هؤلاء المتطوعون خلال الشهر الفضيل 4880 ساعةً تطوعيةً، في 27 موقعاً على مستوى إمارة دبي.

وأثنى العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، على جهود المتطوعين، الذين بلغت جنسياتهم 15 جنسية، مؤكداً أنهم ساهموا بفاعلية في إنجاح المبادرات الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم، التي يتميز بها شهر رمضان المبارك، والمساهمة في إسعاد الصائمين، ومشاركتهم الأجواء الدينية الرمضانية، ونيل الأجر والثواب.

وبيّن العميد المنصوري أن شرطة دبي وفّرت 11 فرصةً تطوعيةً عبر منصة التطوع التابعة لها، لتمكين الراغبين من المشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن طرح الفرص التطوعية في شهر رمضان ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة.

وأضاف أن مشاركة المتطوعين في المبادرات الرمضانية تأتي أيضاً في إطار ترسيخ التطوع قيمة مؤسسية، من خلال برامج ومبادرات مبتكرة، تمكّن الموظفين وأفراد المجتمع من المساهمة الفاعلة في العمل المجتمعي، مبيناً أن الإقبال على التطوع يعكس الوعي بأهميته ودوره الحيوي في دعم أهداف التنمية المستدامة.