الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «طرق دبي» و«الاتحاد العقارية»

خلال توقيع الاتفاقية
26 مارس 2026 01:39

دبي (وام)

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تعاون مشترك مع «الاتحاد العقارية» التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق والتعاون لإدارة وتنظيم حرم الطريق في المواقع التابعة لـ«الاتحاد العقارية»؛ وذلك لتسهيل تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي بينهما، بما يسهم في تحقيق رؤية واستراتيجية الإمارة في تعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى خدمة الطرق، وضمان تنفيذ المشاريع التطويرية وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعتمدة من الجهات المعنية.
وشهد توقيع الاتفاقية من قبل «الهيئة»، حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، كما مثّل الاتحاد العقارية، عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.
وقال حسين البنا: «يسرّنا توقيع الاتفاقية مع الاتحاد العقارية، وذلك في سبيل استدامة الحالة التشغيلية لحرم الطريق، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك المناطق التطويرية والمناطق الحرة، حيث تعكس هذه الاتفاقية حرص الهيئة على تكامل الجهود والتعاون الوثيق مع الاتحاد العقارية لرفع مستوى كفاءة واستدامة البنية التحتية للطرق في الإمارة، مما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة».
وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «تمثّل هذه الاتفاقية نموذجاً متقدماً للتكامل بين المطورين والجهات التنظيمية في إمارة دبي، وتعكس التزام الاتحاد العقارية بدورها شريكاً فاعلاً في تطبيق التشريعات التي تنظم قطاع الطرق والبنية التحتية».

الاتحاد العقارية
شركة الاتحاد العقارية
الإمارات
دبي
طرق دبي
هيئة الطرق والمواصلات
هيئة الطرق والمواصلات في دبي
آخر الأخبار
عنصر دفاع مدني فوق أنقاض منزل مدمر في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: ترامب سيوجِّه ضربة أقوى لإيران إذا لم تتقبل الهزيمة
اليوم 01:45
فلسطينية تسير في مخيم يؤوي عائلات نازحة (رويترز)
الأخبار العالمية
«مجلس السلام»: الوضع في غزة لا يزال صعباً للغاية
اليوم 01:45
جنود من الجيش اللبناني في قرية الخيام بجنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
صاروخ إيراني ينفجر في أجواء لبنان
اليوم 01:45
مركبات مدمرة في موقع غارة جوية روسية بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تطلق هجمات واسعة على روسيا
اليوم 01:45
نازحون سودانيون أقاموا مخيماً في بلدة طويلة غرب دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. استثمار ممنهج في الصراعِ للعودة إلى السلطة
اليوم 01:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©