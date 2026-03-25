تعاون بين «طرق دبي» و«الاتحاد العقارية»

دبي (وام)

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تعاون مشترك مع «الاتحاد العقارية» التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق والتعاون لإدارة وتنظيم حرم الطريق في المواقع التابعة لـ«الاتحاد العقارية»؛ وذلك لتسهيل تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي بينهما، بما يسهم في تحقيق رؤية واستراتيجية الإمارة في تعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى خدمة الطرق، وضمان تنفيذ المشاريع التطويرية وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعتمدة من الجهات المعنية.

وشهد توقيع الاتفاقية من قبل «الهيئة»، حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، كما مثّل الاتحاد العقارية، عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.

وقال حسين البنا: «يسرّنا توقيع الاتفاقية مع الاتحاد العقارية، وذلك في سبيل استدامة الحالة التشغيلية لحرم الطريق، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك المناطق التطويرية والمناطق الحرة، حيث تعكس هذه الاتفاقية حرص الهيئة على تكامل الجهود والتعاون الوثيق مع الاتحاد العقارية لرفع مستوى كفاءة واستدامة البنية التحتية للطرق في الإمارة، مما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة».

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «تمثّل هذه الاتفاقية نموذجاً متقدماً للتكامل بين المطورين والجهات التنظيمية في إمارة دبي، وتعكس التزام الاتحاد العقارية بدورها شريكاً فاعلاً في تطبيق التشريعات التي تنظم قطاع الطرق والبنية التحتية».