أمطار متفاوتة وشلالات جبلية في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهدت إمارة رأس الخيمة سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تزامناً مع استمرار الحالة الجوية التي بدأت منذ أيام عدة. ورافق هذه الأمطار تساقط البرد في مناطق، مثل سيح الساعدي، في الإمارة، بينما شهدت مناطق أخرى أمطاراً غزيرة أحياناً وشديدة الغزارة، ما أدى إلى جريان الأودية، ونزول الشلالات الجبلية، في مشهد طبيعي خلّاب.

وتستمر الحالة الجوية غير المستقرة في الدولة حتى يوم السبت المقبل، حيث من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على شكل موجات متتالية. وبدأ تساقط الأمطار في المناطق الغربية والجزر، قبل أن تمتد تدريجياً إلى المناطق الساحلية، والداخلية لتشمل منطقة الظفرة وأبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، وصولاً إلى المناطق الداخلية الشمالية والشرقية ومدينة العين.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في بيان له، أن صور الأقمار الصناعية وبيانات رادارات الطقس تشير إلى تشكّل سحب مختلفة على الدولة، بدأت خلال ساعات فجر أمس، ثم امتدت تدريجياً إلى مناطق عدة خلال الصباح، ترافقها سحب ركامية تسببت في هطول أمطار غزيرة. وأكد المركز على ضرورة توخي الحذر أثناء التنقل، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول حفاظاً على السلامة العامة.

وتواصل دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة جهودها لاستيعاب تداعيات الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، من خلال تنفيذ خطة استباقية شاملة تهدف إلى رفع درجة الاستعداد والجاهزية، وتجهيز الفرق الميدانية والموارد، وتعزيز كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار في الشوارع الحيوية والطُّرق الداخلية والعامة ومناطق الأودية والأحياء السكنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدائرة على ضمان انسيابية المياه خلال هطول الأمطار الغزيرة، والحدّ من مخاطر تجمُّعها، من خلال توفير الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، بجانب تفعيل خطط التواصل لداخلية والخارجية مع الجهات المعنية، وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.

ووفّرت الدائرة مجموعة من المضخات والمعدات والآليات الثقيلة وصهاريج سحب المياه، حيث تم توزيعها على 12 موقع تمركز تغطّي مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن سرعة الوصول والتدخل الفوري عند الحاجة.

وتشمل الاستعدادات تنفيذ أعمال فتح وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق الأكثر تأثراً، إلى جانب تخصيص 32 فريقاً ميدانياً تضم 548 كادراً متخصصاً من المهندسين والفنيين والمشرفين والعمال والسائقين، يعملون على مدار الساعة لضمان الجاهزية الكاملة.

وأكد المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، أن الدائرة تواصل العمل وفق أعلى معايير الجاهزية والاستعداد، وسخّرت كافة إمكانياتها البشرية والفنية لضمان التعامل السريع والفعال مع تداعيات الحالة الجوية، من خلال خطة متكاملة ترتكز على الاستباقية وسرعة الاستجابة، بما يسهم في تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على انسيابية الحركة في مختلف مناطق الإمارة.

وأضاف العلي أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة، مدعومة بـ 157 صهريج مياه و91 مضخّة و92 آلية ومُعِدّة، لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ، مؤكداً أهمية تعاون أفراد المجتمع من خلال الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.

كما خصّصت الدائرة قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقّي البلاغات على مدار الساعة 8008118، والتعامل معها كفاءة واحترافية وفق خطط الاستجابة المعتمدة.