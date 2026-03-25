«فارس» يدعم سرعة التعامل مع طوارئ الأمطار في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

فعّلت بلدية دبي منظومة تواصل ذكية مع الجمهور للتعامل مع الحالات المطرية، عبر خدمة «فارس»، الموظف الافتراضي الذي يتيح الإبلاغ الفوري عن طوارئ الأمطار، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة إدارة البلاغات الميدانية، حيث يُعد «فارس» إحدى القنوات الرقمية التي توفرها البلدية لتمكين أفراد المجتمع من إرسال البلاغات بسهولة وسرعة، من خلال تطبيق «واتساب» على الرقم 800900، حيث تصل المعلومات بشكل مباشر وفوري إلى الجهات المختصة، بما يدعم سرعة التحرك الميداني ومعالجة الحالات الناتجة عن الظروف الجوية.

وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة متكاملة تعتمدها بلدية دبي لإدارة الحالات المطرية وفق خطط تشغيلية استباقية، تستند إلى أنظمة ذكية لرصد مواقع تجمُّعات المياه وتحليل البيانات، بما يسهم في توجيه الفرق المختصة إلى المواقع الأكثر تأثراً، وضمان التعامل معها بكفاءة عالية.

وأكدت البلدية أن توفير قنوات تواصل رقمية متطورة يعزّز من إشراك المجتمع في دعم الجهود الحكومية، حيث يمثّل الإبلاغ الفوري عن الملاحظات الميدانية عاملاً مهماً في تسريع الاستجابة، وتقليل التأثيرات الناتجة عن الأحوال الجوية، خاصة خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، وتتيح خدمة «فارس» للمستخدمين إرسال الموقع الجغرافي، وإرفاق الصور بشكل مباشر، مما يساعد الفرق المختصة على تقييم الحالة بدقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة من دون تأخير، ويسهم في تقليل زمن الاستجابة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في الميدان.

كما تسهم هذه القناة الذكية في تخفيف الضغط على مراكز الاتصال التقليدية، من خلال توفير وسيلة سهلة وسريعة للإبلاغ، تتماشى مع توجّهات حكومة دبي نحو التحول الرقمي، وتقديم خدمات مبتكرة تلبّي احتياجات المجتمع، وتواكب تطلعاته، ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى الاستفادة من خدمة «فارس» عند رصد أي حالات طارئة مرتبطة بالأمطار، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يشكّل ركيزة أساسية في دعم جهودها للحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات، وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة في مختلف الظروف.

وتعكس خدمة «فارس» توجُّه بلدية دبي نحو تعزيز منظومة الخدمات الذكية، من خلال تكامل الحلول الرقمية مع الجاهزية الميدانية، بما يرسّخ قدرة الإمارة على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة ومرونة، ويعزّز جودة الحياة وسلامة المجتمع.