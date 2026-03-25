تعزيز التوعية لضمان سلامة قائدي «دراجات التوصيل»

أبوظبي (الاتحاد)

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي قائدي دراجات التوصيل إلى ضرورة الالتزام بوقف تنقل، وتقديم خدمات التوصيل أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، مؤكدة اهتمامها بتعزيز التوعية والتنبيه المبكر لضمان سلامة قائدي الدراجات النارية «دراجات التوصيل» ضمن الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، ضرورة تجنّب قيادة الدراجة النارية في الأحوال الجوية المتقلبة، وخصوصاً عند هطول الأمطار، مشيراً إلى أن الدراجة النارية صمّمت للسير على الطرقات الجافة، وبالتالي هي غير آمنة عند قيادتها تحت الأمطار لأنّ ذلك قد يؤدي إلى الانزلاق وازدياد مسافة التوقف إلى حدود خطرة جداً تؤدي في أغلب الأحيان إلى وقوع الحوادث.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سلامة هذه الفئة من مستخدمي الطريق من خلال عقد ورش التوعية المستمرة.