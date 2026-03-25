الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اللجنة العليا للأمن الداخلي بوزارة الداخلية تواصل متابعة الحالة الجوية

شعار وزارة الداخلية
25 مارس 2026 21:37

أكدت اللجنة العليا للأمن الداخلي بوزارة الداخلية، خلال اجتماعها برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة، جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية والتقلبات المناخية ضمن منظومة عمل متكاملة، مع استمرار رفع مستوى الاستعداد والجاهزية لضمان سرعة الاستجابة وتعزيز سلامة أفراد المجتمع.

كما أكدت أنها تتابع عن كثب مستجدات الحالة الجوية، وتقف بشكل مستمر على تطوراتها، واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، مستوى الجاهزية الميدانية، وكفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب متابعة الإجراءات الوقائية والاستباقية المتخذة لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

ودعت اللجنة أفراد المجتمع إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والتقيد بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة، وتجنب السلوكيات الخطرة، مثل القيادة بطيش أو استعراض، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، والابتعاد عن تجمعات المياه وجريان الأودية، مع متابعة مستجدات الطقس عبر القنوات الرسمية بشكل مستمر. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحالة الجوية
وزارة الداخلية
