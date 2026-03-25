علوم الدار

الحالة الجوية مستمرة.. و«الأرصاد»: تتزايد غداً

أجواء ماطرة في أبوظبي (تصوير: وليد أبو حمزة)
26 مارس 2026 01:41

هالة الخياط (أبوظبي)

تتواصل تأثيرات الحالة الجوية غير المستقرة على مختلف مناطق الدولة، مصحوبةً بسقوط أمطار متفاوتة الشِّدة، تصل إلى غزيرة أحياناً وأمطار رعدية على مناطق متفرقة، نتيجة تأثُّر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي وآخر في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السّحب الركامية ونشاط الرياح المثيرة للغبار، وسط توقعات باستمرار هذه الأجواء لتبلغ ذروتها صباح يوم الجمعة.

وشهدت الدولة، أمس، طقساً غائماً جزئياً إلى غائم، مع ظهور سُحب ركامية تخللتها أمطار على بعض المناطق، فيما مالت درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة أحياناً ومثيرة للغبار والأتربة، ما أدى إلى تدنِّي مدى الرؤية الأفقية، خاصة مع السُّحب، بينما كان البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ومضطرب أحياناً. وسجّلت محطات الرصد الجوي، يوم أول من أمس الثلاثاء، أعلى كميات هطول للأمطار في كل من جزيرة داس بواقع 47.9 ملم، تلتها جزيرة دلما بـ39.7 ملم، ثم جبل مبرح بـ33.3 ملم، وجبل جيس بـ31.6 ملم، فيما سجّل كورنيش أبوظبي 28.3 ملم، ما يعكس تفاوت شدة الهطولات بين مناطق الدولة خلال الحالة الجوية.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص الأمطار اليوم الخميس، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع تكوّن سحب ركامية وفرص لسقوط أمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتصل سرعتها إلى نحو 60 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة، مع تدنّي الرؤية الأفقية، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج ويضطرب أحياناً. وأوضح المركز، أنه ستزداد غداً (الجمعة)، كثافة السُّحب الركامية مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب مناطق الدولة، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. كما تنشط الرياح لتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار، مع تدنِّي الرؤية الأفقية، ويكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

ويبدأ الطقس بالتحسن يوم السبت، حيث يكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار، ويكون البحر مضطرب الموج. أما يوم الأحد، فيسود طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال أن يكون غائماً أحياناً غرباً، وتستمر الرياح الشمالية الغربية إلى الجنوبية الغربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، فيما يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عُمان.
ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخِّي الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة في المناطق التي تشهد أمطاراً أو تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، مع متابعة التحديثات المستمرة للنشرات الجوية في ظل استمرار التقلبات حتى نهاية الأسبوع.

