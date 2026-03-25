سلطة أبوظبي للتسجيل تباشر التحقيقات في زيادات الأسعار غير المبررة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، عن مباشرتها التحقيق في التقارير المتعلقة بزيادة الأسعار بشكل غير مبرر أو عدم الالتزام بتوفير المخزون اللازم من قبل بعض المنشآت الاقتصادية خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعمل سلطة أبوظبي للتسجيل على مراجعة هذه التقارير والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات المنظمة في هذا الشأن، مؤكدةً أنه في حال ثبوت أي مخالفات، ستتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.

وتؤكد سلطة أبوظبي للتسجيل التزامها بالحفاظ على استقرار الأسواق، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة، وحماية حقوق المستهلكين.