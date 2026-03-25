علوم الدار

«تريندز» يناقش في حواره الاستراتيجي الثالث رؤية أوروبا للحرب في الشرق الأوسط

محمد العلي
26 مارس 2026 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

عبر مكاتبه في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا، ينظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، اليوم، حواراً استراتيجياً بعنوان «الحرب في الشرق الأوسط: كيف تنظر أوروبا إلى الأزمة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين الدوليين، وذلك في إطار فعالية هجينة تجمع بين الحضور المباشر والمشاركة الافتراضية.
ويهدف الحوار إلى استكشاف المواقف الأوروبية تجاه التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، وتحليل أبعادها الاستراتيجية، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، وتأثيراتها على الأمن الإقليمي والدولي.
وتستهل الفعالية بكلمة ترحيبية، تليها جلستان رئيسيتان، تتناول الأولى «الحدود الاستراتيجية لأوروبا: التماسك السياسي وأزمة النظام الدولي»، حيث تناقش مدى قدرة أوروبا على الحفاظ على تماسكها السياسي في ظل التحديات الدولية الراهنة، بمشاركة خبراء من مؤسسات فكرية وبحثية أوروبية.
أما الجلسة الثانية، فتتناول «الطاقة والمشهد الجيوسياسي وأمن الخليج: التزامات أوروبا المتزايدة»، حيث تركّز على ارتباط أمن الطاقة الأوروبي باستقرار منطقة الخليج، وانعكاسات ذلك على سياسات أوروبا الخارجية.
ويُختتم الحوار بنقاش مفتوح يتيح تبادل الرؤى بين المشاركين والحضور، بما يسهم في بلورة تصورات أكثر شمولاً حول مستقبل التفاعل الأوروبي مع أزمات المنطقة.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في تصريح بالمناسبة، إن تنظيم هذا الحوار يأتي في وقت بالغ الحساسية، تشهد فيه المنطقة تحولات عميقة تستدعي فهماً دقيقاً للرؤى الدولية، خصوصاً الأوروبية، تجاه الأزمات المتفاقمة في الشرق الأوسط. وأضاف: «تريندز يواصل من خلال هذه الحوارات توفير منصة معرفية رصينة لتعزيز النقاشات الاستراتيجية وبناء جسور الحوار بين صنّاع القرار والباحثين»، مشيراً إلى أن مكاتب «تريندز» في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا تشارك هذا الحوار في خطوة تعكس تكامل أدوار هذه المكاتب، وتسليطها الضوء واستشراف الأحداث أولاً بأول.

