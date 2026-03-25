ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة الشهيد محمد أزنيبلة

قدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة الشهيد محمد أزنيبلة، المتعاقد المدني في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية، الذي انتقل إلى جوار ربه خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة، إثر اعتداء صاروخي إيراني استهدف أراضي المملكة.



وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء الذي أُقيم في مجلس الوثبة في أبوظبي، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.