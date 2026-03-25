الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

عجمان تسجل أعلى معاملة بيع عقاري بقيمة 185 مليون درهم

عجمان تسجل أعلى معاملة بيع عقاري بقيمة 185 مليون درهم
25 مارس 2026 22:44

سجل القطاع العقاري في إمارة عجمان أعلى معاملة بيع عقاري بقيمة 185 مليون درهم، في خطوة تعكس تنامي جاذبية السوق العقارية في الإمارة وتزايد وتيرة النشاط الاستثماري فيها.

 

وبحسب بيانات مؤشر عجمان العقاري، فإن الأرض محل الصفقة تقع في منطقة العامرة، وتصنف ضمن فئة الاستخدام السكني التجاري، ما يعزز من قيمتها الاستثمارية نظراً لتنوع الفرص التطويرية التي تتيحها، سواء في المشاريع السكنية أو التجارية متعددة الاستخدامات.

 

ويأتي تسجيل هذه الصفقة القياسية بالتزامن مع النمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في عجمان، مدفوعاً بحزمة من التسهيلات والإجراءات المحفزة للاستثمار، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والمشاريع العمرانية الحديثة التي تسهم في استقطاب المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

 

وأكدت البيانات أن السوق العقارية في الإمارة تواصل تحقيق مؤشرات إيجابية، سواء من حيث حجم التداول أو عدد التصرفات العقارية، ما يعكس ثقة المستثمرين ويدعم مكانة عجمان كوجهة واعدة للاستثمار العقاري في الدولة.

 

كما يعكس هذا المستوى من الصفقات الكبيرة تنوع الفرص الاستثمارية في عجمان، خاصة في المناطق الجديدة التي تشهد توسعاً عمرانياً متسارعاً، ومن بينها منطقة العامرة، التي باتت من أبرز المناطق الجاذبة للمشاريع التطويرية خلال الفترة الأخيرة.

 

وتوقعت مؤشرات السوق استمرار الزخم خلال الفترة المقبلة، في ظل الطلب المتزايد على الأراضي والمشاريع متعددة الاستخدامات، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي وتكامل المنظومة التشريعية التي تحفز بيئة الأعمال في الإمارة.

المصدر: وام
