الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نائب الرئيس الأميركي يستقبل سلطان الجابر في البيت الأبيض

25 مارس 2026 23:33

استقبل معالي جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي اليوم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وخلال اللقاء، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى نائب الرئيس الأميركي، مشيداً بالعلاقات الثنائية ومؤكداً الحرص على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

البيت الأبيض: ترامب سيوجِّه ضربة أقوى لإيران إذا لم تتقبل الهزيمة
الإمارات: إغلاق إيران لمضيق هرمز إرهاب اقتصادي ضد دول العالم

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «سررت باللقاء مجدداً مع معالي جي دي فانس في هذه المرحلة الحرجة، حيث أكدنا على أن أمن الطاقة يُعد ركيزة أساسية للأمن العالمي، وأن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تمثل الحل المستدام الوحيد لاستقرار الأسواق العالمية. كما شددنا على قوة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية عبر مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم».

المصدر: وام
سلطان الجابر
نائب الرئيس الأميركي
البيت الأبيض
