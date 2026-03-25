مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الأول لعام 2026

أبوظبي (وام)

عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم اجتماعه الأول لعام 2026 في دورته الثانية برئاسة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الأمناء.

وشهد الاجتماع الأول اختيار حمد سالم العامري، بالتزكية في منصب نائب رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك وفقاً للقانون رقم (12) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة وتشكيل مجلس الأمناء.

كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الإدارية التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن.

وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي أهمية تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الدولة، والعمل وفق رؤية مؤسسية متكاملة ومستدامة.

كما أطلق مسمى «دورة التمكين» على الدورة الثانية لمجلس أمناء الهيئة، وهو ما يعكس استمرارية العمل والجهود المبذولة خلال الدورة الأولى للمجلس.

وفي الختام، شدد على التزام الهيئة بمواصلة العمل بروح المسؤولية والاحترافية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويسهم في دعم مسيرة حقوق الإنسان في الدولة.