الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على الإمارات ودول شقيقة

26 مارس 2026 01:19

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية، مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.
وأجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ومعالي خوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية مملكة إسبانيا، ومعالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، ومعالي يرمك كوشيربايف، وزير خارجية جمهورية كازاخستان.
وبحثت الاتصالات الانعكاسات الخطيرة للتطورات الراهنة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن تأثيراتها في الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.
وأعرب سموه وأصحاب المعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذه الاعتداءات الصاروخية الغاشمة والإرهابية التي تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدول وسيادتها واستقرار المنطقة.
وشددوا على حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة والصديقة تجاه دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.
وبحث سموه وأصحاب المعالي الوزراء أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتضافر الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وتلبية تطلعات شعوب المنطقة في التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

البيت الأبيض: ترامب سيوجِّه ضربة أقوى لإيران إذا لم تتقبل الهزيمة
صاروخ إيراني ينفجر في أجواء لبنان
المصدر: وام
