الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

تتعامل الدفاعات الجوية الإماراتية حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.
— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 26, 2026
