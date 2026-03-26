الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

26 مارس 2026 10:22

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

 

أخبار ذات صلة
«الحالة الجوية» تبدأ بالانحسار غداً
سيف بن زايد يعزي في وفاة علي العبيدلي

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الدفاع
الإمارات
آخر الأخبار
سبالينكا تغازل ثنائية الشمس المحرقة بعبور ريباكينا في ميامي
الرياضة
سبالينكا تغازل ثنائية الشمس المحرقة بعبور ريباكينا في ميامي
اليوم 10:52
هيمنة مرسيدس مستمرة.. راسل يتفوق على أنتونيلي في تجارب اليابان
الرياضة
هيمنة مرسيدس مستمرة.. راسل يتفوق على أنتونيلي في تجارب اليابان
اليوم 10:39
بوليفيا تجتاز سورينام لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي
الرياضة
بوليفيا تجتاز سورينام لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي
اليوم 10:37
إيطاليا تعبر إيرلندا الشمالية وتقترب من المونديال
الرياضة
إيطاليا تعبر إيرلندا الشمالية وتقترب من المونديال
اليوم 10:34
منطقة شوكة في رأس الخيمة تسجل أعلى كمية أمطار بـ 77.5 ملم
علوم الدار
منطقة شوكة في رأس الخيمة تسجل أعلى كمية أمطار بـ 77.5 ملم
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©