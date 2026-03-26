علوم الدار

توقعات الموجة الأخيرة للحالة الجوية في الدولة

26 مارس 2026 11:11

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تشهد مرور الموجة الأخيرة من الأمطار ليل الخميس وفجر الجمعة.وفق حسابه الرسمي على منصة إكس.
وأوضح الأرصاد أن الموجة الأخيرة تبدأ خلال ليل الخميس وفجر الجمعة على المناطق الغربية وتمتد تدريجياً إلى المناطق الساحلية، لتشمل منطقة الظفرة وأبوظبي، وصولاً إلى المناطق الداخلية الشمالية والشرقية.
تتسم الموجة بهطول أمطار غزيرة مع البرق والرعد، ورياح نشطة، وتقل كميات السحب خلال الليل.

وتشهد الدولة حتى 28 مارس الجاري، حالة جوية غير مستقرة.وأشار المركز إلى أنه خلال اليوم الخميس، يتراجع تأثير المنخفض الجوي نسبياً على الدولة، مع بقاء فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تتركز على الجزر وبعض المناطق الشمالية على فترات.

ومن مساء الخميس وحتى يوم الجمعة، تشهد الدولة مرور الموجة الأخيرة من الحالة الجوية، حيث يتعمق المنخفض الجوي في الغلاف الجوي، لتبدأ هذه الموجة مساء الخميس على المناطق الغربية، وتتحرك تدريجياً نحو منطقة الظفرة وأبوظبي خلال ساعات آخر الليل وفجر الجمعة، قبل أن تمتد نهار الجمعة إلى المناطق الشمالية ومدينة العين والمناطق الشرقية، يصاحبها هطول أمطار غزيرة مع البرق والرعد، وسقوط البرد على مناطق محدودة من الدولة، على أن تتناقص كميات السحب تدريجياً خلال الليل.

 

ويوم السبت، تتناقص كميات السحب على الدولة، مع سيطرة رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية أحياناً، خاصة فوق البحر، يرافقها انخفاض في درجات الحرارة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
