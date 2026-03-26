أنور قرقاش: إدانة مجلس حقوق الإنسان بالإجماع للعدوان الإيراني الغاشم تمثّل موقفاً دولياً واضحاً

وقال معاليه عبر منصة إكس:"إدانة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالإجماع للعدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي والأردن الشقيق تمثل موقفًا دوليًا واضحًا يرسّخ خطورة هذه الهجمات وانتهاكها الصريح للقانون الدولي وسيادة الدول".

وأضاف معاليه:"استهداف المدنيين والبنية التحتية وتهديد أمن الطاقة والملاحة لن يمر دون مساءلة، وحق الدفاع عن النفس مكفول".

وقال معاليه: إن "استمرار العدوان لا يزيد النظام الإيراني إلا عزلةً".