أمطار قياسية بالدولة.. و47.9 ملم أعلى كمية في الطويين بالفجيرة

سجّلت الأمطار التي هطلت على مناطق متفرقة من الدولة، أمس، كميات ملموسة، في ظل تأثر الدولة بحالة جوية اتسمت بتكاثر السحب الركامية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن منطقة الطويين في إمارة الفجيرة تصدّرت قائمة أعلى كميات الأمطار المسجلة بواقع 47.9 ملم، تلتها منطقة المرجان في إمارة رأس الخيمة بـ39.7 ملم، ثم مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة بـ33.3 ملم، فيما سجلت منطقة خطم الشكلة في إمارة أبوظبي 31.6 ملم.

كما سجّل ميناء خورفكان كمية أمطار بلغت 28.3 ملم، ضمن المناطق الأكثر تأثراً بالحالة الجوية.

وأشار المركز إلى أن هذه الكميات تعكس نشاط الحالة الجوية، التي تميزت بتكوّن السحب الركامية المصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.