الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الخدمات العامة برأس الخيمة تواصل جهودها للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

خلال تصريف مياه الأمطار
26 مارس 2026 15:50

تواصل دائرة الخدمات العامة جهودها المكثفة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية الأخيرة التي شهدتها الإمارة، لضمان سلامة الطرق والمرافق العامة واستقرار الحركة المرورية.

وشمل العمل الميداني متابعة جميع البلاغات الطارئة وإزالة تجمعات المياه والرمال والصخور، وصيانة الأضرار الطفيفة بالطرق والأسفلت، بالإضافة إلى التدخل العاجل عند الحاجة.

وأوضح تقرير متابعة البلاغات أن إجمالي البلاغات الواردة بلغ 637 بلاغاً خلال الفترة من 21 إلى 26 مارس، شملت 544 بلاغ تجمع مياه و28 تراكم رمال و22 تجمع صخور و20 بلاغ أضرار جانبية بالطرق و11 لأضرار في الأسفلت و13 بلاغاً متنوعاً وتم التعامل معها بشكل فوري وفق أولويات الطوارئ لضمان السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية.

وأكد المهندس خالد فضل العلي المدير العام لدائرة الخدمات العامة، أن الدائرة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع فرق الطوارئ المختصة لمتابعة البلاغات والتدخل السريع في المواقع المتأثرة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة لضمان راحة وسلامة سكان الإمارة وزوارها.

كما أشار العلي إلى استمرار الجهود الميدانية والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتجاوز آثار الحالة الجوية ومراقبة أي مستجدات على مدار الساعة، مع توجيه المعدات حسب الأولوية واحتياجات القطاعات ذات الكثافة العالية لضمان استجابة فعّالة وسريعة.

 

المصدر: وام
