شرطة حتا تعزز وجود دورياتها قرب مجاري الأودية والمناطق الجبلية

أكد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، انتشار دوريات المركز في مختلف مناطق حتا للتعامل مع البلاغات، سواء كانت في المناطق الجبلية أو الأودية، أو التعامل مع بلاغات الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة.

وأوضح أن دوريات المركز تتمتع بميزات خاصة عن الدوريات العادية، في قدرتها على السير في المناطق الوعرة، بسبب إطاراتها المخصصة لهذا النوع من المناطق، إضافة إلى احتوائها على أحدث الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة في التواصل مع مركز القيادة والسيطرة، وتوفر المعدات كافة التي تُستخدم في عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم والمساندة، إلى جانب أن أفراد الشرطة في هذه الدوريات مدربون على التعامل مع مختلف أنواع حالات الطوارئ بحرفية عالية وعلى مدار الساعة.

وحث، السياحَ والزائرين والسائقين على توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية، تفادياً لتعريض حياتهم للخطر.

وشدد على أهمية عدم ممارسة رياضة تسلق الجبال الهايكنج أو ارتياد الأودية في ظل ارتفاع وتيرة سقوط الأمطار المتواصلة، داعياً إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، مع وصف المكان بدقة ووضوح، من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين.

ولفت إلى أن مركز حتا، وبالتعاون مع شركائه الممثلين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، يواصلون الجاهزية التامة للتعامل مع أي بلاغات طارئة، وذلك ضمن الحملة المستمرة التي يطبقها في حال سقوط الأمطار، حملة "الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة"، والهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، كانحصار المركبات في المياه الجارية، أو حوادث السقوط من المرتفعات، إلى جانب الحوادث المرورية خلال تساقط الأمطار.

وأوضح العميد الكتبي أن مركز شرطة حتا يتخذ، فور سقوط الأمطار في المنطقة وجريان الأودية، عدة إجراءات سريعة من أجل تحقيق سرعة الاستجابة في حال وقوع الحوادث، وأول هذه الخطوات إشعار الدوريات بتغطية كافة الشوارع، وتشغيل اللوحات لتنبيه السائقين بضرورة تخفيض السرعة، إلى جانب العمل على التنسيق مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وفرق الإنقاذ البري والبحري، استعداداً لأي حالة طارئة، متمنياً السلامة للجميع.