الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الأزمات والكوارث» بخيرية الشارقة يكثف اجتماعاته لمراقبة تطورات الأحوال الجوية

26 مارس 2026 16:51

يواصل فريق الأزمات والكوارث في جمعية الشارقة الخيرية عقد اجتماعاته اليومية بشكل منتظم في إطار متابعة دقيقة ومستمرة للأوضاع الميدانية المرتبطة بموسم الأمطار وذلك ضمن خطة استباقية تهدف إلى سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازم للأفراد المتضررين حال حدوث أي طارئ. وأوضح علي محمد الراشدي رئيس فريق الأزمات والكوارث في الجمعية أن الاجتماعات اليومية للفريق تتناول مراجعة آخر المستجدات وتقييم الأوضاع الميدانية بصورة لحظية مشيراً إلى أن الفريق رفع مستوى الاستعداد تحسباً لأي تطورات وأنه جرى التنسيق المسبق مع عدد من الجهات المتخصصة لتوفير الوجبات الغذائية عند الحاجة إلى جانب توجيه فريق إدارة الخدمات اللوجستية بتجهيز الأغطية والمتطلبات الأساسية التي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ بما يضمن سرعة التدخل وتخفيف الأعباء عن المتضررين. ولفت إلى أن الاجتماعات اليومية تشمل أيضاً متابعة التنسيق مع مراكز الإيواء بالتعاون مع الجهات المختصة تحسباً لأي ظروف مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار العمل المشترك مع الجهات المعنية لضمان سلامة الأفراد واستقرارهم. وعلى الصعيد الصحي أوضح الراشدي أن الجمعية تتابع جاهزية الفرق الطبية والقائمين على مركز جمعية الشارقة الخيرية الطبي الخيري في خورفكان للتعامل مع أي حالات صحية طارئة قد تنتج عن الأحوال الجوية بما يعزز جاهزية القطاع الصحي الخيري في مواجهة مثل هذه الظروف. وأكد أن فريق الأزمات والكوارث في جمعية الشارقة الخيرية معني بالإسراع في تقديم الدعم الإنساني فور وقوع أي تضرر للأشخاص نتيجة الأمطار الغزيرة التي قد تتحول إلى سيول جارفة على غرار ما شهدته بعض المناطق خلال فصول الشتاء في السنوات الماضية مشدداً على أن الجمعية تحرص على القيام بمسؤوليتها المجتمعية والخيرية وتضعها في مقدمة أولوياتها وتعمل وفق خطط واضحة لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التدخل بوسائلها الخيرية عند الحاجة.

