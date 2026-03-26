الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات بسقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق الدولة غداً

أبوظبي
26 مارس 2026 17:35

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق الدولة على فترات، وانخفاض في درجات الحرارة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 60 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطربا خاصة مع السحب، ويحدث المد الثاني عند 08:05 والجزرالأول عند الساعة 15:02.
في بحر عمان، يكون الموج مضطربا خاصة مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:26 والمد الثاني عند الساعة 05:10، والجزر الأول عند الساعة 10:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:56.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                   الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                       32 22 90 30

دبي                            32 21 90 45

الشارقة                        32 21 85 45

عجمان                         32 23 85 45

أم القيوين                      26 22 90 45

رأس الخيمة                   29 21 85 50

الفجيرة                          28 21 90 55

العـين                            30 19 80 35

ليوا                               32 20 85 30

الرويس                          32 22 90 45

السلع                              31 22 85 40

دلـمـا                              26 23 90 40

طنب الكبرى / الصغرى       26 21 85 45

أبو موسى                         25 22 90 45.

المصدر: وام
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©