المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة: العمل عن بُعد غدا الجمعة

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، اليوم الخميس، أن العمل سيكون عن بعد، غداً الجمعة 27 مارس 2026، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وقال المكتب "قرر المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة أن يكون العمل عن بُعد يوم غد، الجمعة 27 مارس الجاري، لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة رأس الخيمة".

وأضاف المكتب الإعلامي أن القرار اتخذ "نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، على أن يُستثنى من ذلك الموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم خلاف ذلك، حسب ما تحدده السلطة المختصة في الجهة الحكومية، وذلك ضماناً للحفاظ على السلامة العامة".